Онищенко объяснил, можно ли заболеть гриппом через прививку

Москва, 7 августа. Прививка от гриппа не может вызвать заболевание у вакцинируемого человека, напомнил академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Это [мнение] большая глупость, которая не случайно возникла», — заметил он.

Специалист добавил, что особое огорчение у него вызывает то, что этот миф распространен среди матерей, которые не дают возможности сделать прививку своим детям.

«Из своей псевдолюбви к детям они ставят под огромный риск своих детей», — посетовал Онищенко в комментарии ТАСС.

По данным депутата, в минувшем году более 70 млн россиян сделали прививку от гриппа. Таким образом, как считает Онищенко, большинство наших сограждан все-таки относится к своей иммунопрофилактике адекватно.

Напомним, в конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила об опасности появления осенью новых штаммов вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались. В Минздраве в свою очередь заверили, что новые вакцины против них уже готовы.