«Белорусы Крыма» отреагировали на заявление Лукашенко о полуострове

Симферополь, 7 августа. Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о полуострове. Он предложил белорусскому лидеру посетить Крым.

Напомним, ранее президент Белоруссии заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что Киев лишился Крыма, потому что у него «не было власти и желания защищать свой кусок земли». Также Лукашенко подчеркнул, что на месте Украины он воевал бы за полуостров в 2014 году.

«На мой взгляд, Лукашенко не до конца понимает, что такое Крым в целом и что происходило в Крыму в 2014 году», — отреагировал на это высказывание Чегринец.

Глава «Белорусов Крыма» пригласил Лукашенко лично приехать на полуостров. Как отметил Чегринец, члены автономии расскажут и покажут белорусскому лидеру, как все было на самом деле.

«Пусть искупается в прекрасном Черном море, погреется под нашим южным солнцем, выпьет бокал замечательного крымского вина и, может, наконец-то скажет то, чего от него ждут все крымские белорусы — Крым наш, российский», — сказал глава «Белорусов Крыма» в интервью РИА Новости.

Как считает Чегринец, Лукашенко необходимо осознать, что украинский госпереворот стал катализатором для воссоединения Крыма с РФ, поскольку жители полуострова во время нахождения в составе Украины всегда «стремились в родную гавань».

«В 2014 году настало то самое время, и никто и ничто не могло остановить крымчан в их стремлении вернуться домой», — подытожил глава автономии.

Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление Лукашенко о Крыме абсурдом. По словам Гемпеля, белорусский лидер, по сути, предложил воевать против народа и его мирного выбора.