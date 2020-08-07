Названы способы спасти упавший в воду смартфон

Москва, 7 августа. Современные люди неразлучны со своими смартфонами даже при непосредственной близости водоемов. Глава отдела стратегических коммуникаций АНО «Цифровые платформы» Александра Гаврилова в беседе с РИА Новости рассказала, как спасти смартфон после его падения в воду.

Она отмечает, что многие современные гаджеты обладают водостойкостью. Поэтому если оперативно достать смартфон из воды, то есть шанс избежать серьезных неполадок. При этом Гаврилова советует не использовать его какое-то время и включить только на следующий день.

Специалист не советует трясти упавший в воду телефон и нажимать все кнопки подряд.

«Это может привести к выходу из строя системной платы или отдельных частей. Некоторые элементы в телефоне заменить невозможно, поэтому так легко остаться без телефона», — говорит Гаврилова.

Также она призвала владельцев смартфонов не сушить их самостоятельно, так как это может повредить детали.

«В ближайшей мастерской наверняка смогут разобрать аппарат, проверить и в нужных местах просушить, и все это не очень дорого. Выбрав такой путь, вы избежите замены дорогостоящих деталей или покупки нового аппарата», — говорит эксперт.

Ранее эксперты делились рекомендациями по ремонту упавших в воду телефонов. Они отмечали, что если жидкость попала внутрь экрана, то читать на смартфоне будет невозможно. Специалисты говорят, что телефон-«утопленник» можно реанимировать, даже если он не имеет стандарт защиты IP67 или IP68. Но сделать это могут только мастера по ремонту гаджетов.