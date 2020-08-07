Саша Грей объяснила, почему решила сниматься в порно

Лос-Анджелес, 7 августа. Бывшая порноактриса и писательница Саша Грей объяснила, почему решила сниматься в фильмах для взрослых. В интервью изданию The Daily Beast она призналась, что хотела бороться со стереотипами, связанными с женской сексуальностью.

По словам Грей, ее решение пойти в порноиндустрию никак не связано с желанием заработать побольше денег. При этом актриса отметила, что за короткое время работы в данной сфере начала смотреть на многие вещи с точки зрения бизнеса.

«Я начала делать упор на том, чтобы делать что-то свое, чтобы режиссировать и продюсировать свои собственные фильмы. Моя первая и единственная компания прогорела, и я решила двигаться дальше», — рассказала Грей.

Писательница сообщила, что в порно она хотела в первую очередь побороть общепринятое мнение о том, что женщина может позволить себе в сексуальных аспектах. Как отметила, Грей позднее этот вопрос стал касаться не только представительниц женского пола.

«Все это было о том, как заставить людей поверить в себя и поверить в право на голос», — подчеркнула бывшая порноактриса.

Писательница выразила надежду, что ее пример позволил людям перестать стыдиться или извиняться.

Саша Грей завершила карьеру в порно в 2011 году. Сейчас она снимается в кино в качестве драматической актрисы и проводит игровые стримы. Также Грей успела написать несколько книг.

В интервью Грей рассказала, что в Голливуде ей пришлось столкнуться с домогательствами, передает «Культуромания». По словам актрисы, «мерзости» в американской киноиндустрии больше, чем в порно.