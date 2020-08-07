Жириновский оценил прожитую жизнь на «тройку»

Москва, 7 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью RT рассказал о совершенных в жизни ошибках. По словам политика, он жалеет о своей женитьбе.

Как отмечает Жириновский, брак стал его второй ошибкой после решения поступить в Институт стран Азии и Африки.

«Не было яркой любви. И у многих нет. А что делать? Где эта любовь? Сложно», — говорит лидер ЛДПР в беседе с RT.

Также Жириновский пожаловался на отсутствие хорошей работы, теплой семьи, товарищей и свободы.

«Все, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь», — констатировал 74-летний политик.

Лидер ЛДПР сетует на нехватку теплоты и семейного уюта.

«Исправить мои ошибки невозможно по возрасту… Я не могу снова жениться — это уже будет брак по расчету. Поэтому ничего не вернуть. Силы истрачены», — резюмировал Жириновский.

В беседе с журналистами политик признался, что хотел бы изменить свою жизнь и многое сделать иначе. По его словам, он зачастую делает в жизни то, что ему не нравится.

Также в интервью Жириновский поделился своими мечтами об идеальных похоронах. Если бы он узнал, что ему осталось жить сутки, то он передал бы все свои деньги во все районы России, чтобы в каждом центре накрыли стол и устроили бы поминки. На это, по его подсчетам, понадобится 120 млн рублей. Помимо этого, Жириновский выразил желание быть похороненным справа от бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.