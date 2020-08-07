Стюардессы рассказали, как бесплатно получить больше еды в самолете

Москва, 7 августа. Стюардессы нескольких авиакомпаний рассказали, как можно получить больше еды во время авиаперелета и не заплатить при этом денег. Данную тему обсудили пользователи Reddit, пишет Daily Express.

Как отметили бортпроводники, обычно пассажирам никто не предлагает дополнительную порцию. Однако путешественник может просто сам попросить добавки, и, скорее всего, ему не откажут, если на борту осталась лишняя еда.

«Обед на борту обычно достаточно скромный, в связи с чем многие пассажиры остаются голодными. Поэтому вы вправе попросить что-то еще, и летный состав будет рад предложить вам то, что осталось», — написал один из участников дискуссии.

Также стюардессы рассказали, что часто они располагают большим ассортиментом напитков и еды, чем предлагается пассажирам. Например, на рейсах некоторых авиакомпаний есть горячий шоколад, а также бесплатное пиво, вино или шампанское.

Кроме того, на борту любого самолета должна находиться аптечка. Это позволяет пассажирам при необходимости бесплатно воспользоваться пластырями или обезболивающим.

Ранее стюардессы рассказали, какие напитки не подходят для употребления в самолете. Бортпроводники рекомендовали пассажирам пить бутилированную воду, чтобы избежать обезвоживания организма.