Для россиян могут ввести спецвклады для покупки жилья

Москва, 7 августа. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести свободные от налогообложения специальные вклады для накопления средств на приобретение недвижимости. Письмо с соответствующей инициативой парламентарий направил на имя министра финансов РФ Антона Силуанова.

В обращении Федоров напомнил, что с 1 января следующего года на полученные от банковских вкладов более одного миллиона рублей процентные доходы будет начисляться налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%.

Депутат отметил, что некоторые россияне в настоящее время могут использовать банковские вклады и начисляемый с процентов по ним доход как предназначенный для покупки жилья накопительный ресурс. В послании Федоров напомнил, что одной из приоритетных задач государства является обеспечение граждан жильем.

«… прошу вас рассмотреть возможность внесения поправок… в части введения специальных накопительных вкладов на недвижимость, освободив вкладчиков, не имеющих в собственности недвижимость и планирующих ее приобрести, от налога на доходы по банковским вкладам на срок до пяти лет», — приводит текст обращения RT.

Если гражданин по прошествии пяти лет не купит недвижимость, он, согласно предложению Федорова, обязан будет заплатить государству налог на процентный доход от спецвклада за весь период.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки граждан, которые лишились банковских вкладов. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Доложить о выполнении поручения главе государства должны до 1 октября текущего года.