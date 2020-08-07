В Приморье девушка заплатила 93 тыс. рублей за «продажу души дьяволу»

Владивосток, 7 августа. Во Владивостоке задержан 18-летний аферист, который «помог продать душу дьяволу» своей 16-летней знакомой за 93 тыс. рублей, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Ранее в полицию обратилась жительница Владивостока. Она сообщила, что ее дочь стала жертвой мошенника. Девушка встретила юношу, с которым ранее училась в школе. Тот представился «проводником дьявола» и предложил ей «продать душу» ради исполнения трех желаний.

Он заявил, что «продавшие душу дьяволу» не могут носить золото, тем самым обязав девушку сдать свои ценности в ломбард, а полученные средства перевести на его счет. Позже «проводник» уговорил жертву отдать ему телефон и ноутбук.

«Сказав, что это необходимо для безопасности, чтобы их не поместили в психиатрическую больницу. В дальнейшем парень сообщил, что для их безопасности сжег вещи», — отмечают в полиции.

После этого их общение прекратилось. Общий ущерб от «продажи души» составил 93 тыс. рублей.

В отношении молодого человека открыто уголовное производство по статье «Мошенничество». «Проводнику дьявола» грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что известный российский скульптор Леонид Тазьба стал жертвой мошенников. У него украли 500 тыс. рублей прямо в отделении банка. В начале года 88-летний скульптор пришел в банк, чтобы пополнить вклад. Злоумышленник представился сотрудником банка и дал пожилому мужчине поддельный договор, после чего присвоил себе деньги.