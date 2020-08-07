МВД объяснило принцип замены автомобильных номеров по новому стандарту

Москва, 7 августа. Автовладельцам не придется в обязательном порядке менять автомобильные номера после вступления в силу нового национального стандарта. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на МВД РФ, квадратные номерные знаки могут быть актуальны лишь для владельцев японских и американских машин.

Напомним, 4 августа вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Введен новый тип знаков для транспорта с нестандартным местом крепления, уменьшены размеры знака для мотоциклов, а также добавлены специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.

В МВД подчеркнули, что россияне могут менять номера на новые «исключительно по своему желанию или необходимости». Также в ведомстве добавили, что новые номера могут устанавливаться лишь сзади, а в передней части авто должны быть знаки стандартного размера.

Ранее сообщалось, что с 2022 года российские автовладельцы смогут резервировать, приобретать и передавать по наследству «красивые» номера, в которых повторяются цифры и буквы. Кроме автомобильных, через два года можно будет приобрести «красивый» номер для мотоцикла. Однако главным нововведениям стало то, что его можно будет передавать по наследству.