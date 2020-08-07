Стало известно, какой алкогольный напиток полезен при коронавирусе

Оттава, 7 августа. Содержащийся в красном вине антиоксидант ресвератрол потенциально может снижать тяжесть протекания респираторного дистресс-синдрома у пациентов с коронавирусом из-за влияния на фермент ACE2. Соответствующий вывод сделали канадские ученые из Университета Лаваля.

Российские ученые в беседе с «Известиями» прокомментировали открытие канадских коллег.

«С одной стороны, увеличение количества ACE2 приводит к росту вероятности проникновения вируса в клетку. С другой стороны, когда данный фермент не работает, это приводит к увеличению количества пептида под названием AngII, который может усиливать воспалительную реакцию», — говорит ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. Ломоносова Роман Зиновкин

Он подчеркнул, что на тяжелое течение COVID-19 влияет недостаток ACE2 и избыток AngII.

Ученые из Университета Лаваля пишут, что антиоксидант ресвератрол повышает концентрацию ACE2 в организме, а также проявляет подавляющее действие в отношении клеток иммунной системы.

«Если учесть, что острый респираторный дистресс-синдром вызван чрезмерной активностью иммунной системы, вполне вероятно, что ресвератрол оказывает положительный эффект именно в случае развития этого осложнения», — сказано в исследовании канадских ученых.

Помимо красного вина, ресвератрол также содержится в арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре винограда, черники и клюквы.

Ранее российские ученые выяснили, что препарат дисульфирам для борьбы с алкоголизмом показал эффективность против коронавирусной инфекции. Дисульфирам противодействует коронавирусу двумя основными способами. Во-первых, лекарство является ковалентным ингибитором. Во-вторых, борется с сокращением в организме редуцированных форм глутатиона.