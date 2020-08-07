Российские звезды начали отказываться от выступлений в Белоруссии

Москва, 7 августа. Российские звезды начали отказываться от выступлений на «предвыборных» концертах в Белоруссии.

Певец Леонид Агутин в соцсетях обратился к белорусским гражданам с объявлением о том, что не приедет выступать по их же «многочисленным и настоятельным просьбам». Исполнитель Стас Пьеха написал в Instagram, что приедет в Белоруссию в рамках своего тура не ранее осени. Отказалась ехать в республики якобы из-за пандемии коронавируса певица Юлиана Караулова.

О переносе выступлений на более поздние сроки из-за сложившейся в Минске «вокруг концертов 8 августа» ситуации сообщила в соцсетях группа «Кар-Мэн».

Певец Григорий Лепс, в свою очередь, заявил, что политика его не интересует. Исполнитель подчеркнул, что намерен выступать в Белоруссии, так как его «ждут люди», которым он хочет принести своей музыкой «радостные моменты», сообщает Lenta.ru.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы, на которых действующий президент республики Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. В ходе предвыборного периода в стране проходили вызванные арестом и недопуском оппозиционных кандидатов акции протеста.

Власти запланировали на 8 августа в разных городах Белоруссии бесплатные концерты с участием российских звезд. Участие исполнителей в мероприятиях в поддержку Лукашенко на фоне задержаний российских граждан вызвало критику в социальных сетях.

Напомним, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ. Депутат Госдумы Виталий Милонов не исключил, что задержание могло быть провокацией, устроенной западными странами, чтобы обострить отношения Москвы и Минска.

Накануне официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что вина задержанных в Белоруссии граждан РФ не доказана, они должны вернуться в Россию.