Российские авто могут избавить от транспортного налога

Москва, 7 августа. Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой отменить в России транспортный налог на отечественные автомобили. Соответствующее письмо парламентарий направил министру финансов РФ Антону Силуанову.

Власов отмечает, что самыми ходовыми авто в России являются недорогие машины отечественных марок с небольшим объемом двигателя.

«Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — приводит отрывок из письма Власова РИА Новости.

По его мнению, данный шаг станет небольшой мерой экономической поддержки для граждан и существенной — для российской автомобильной промышленности.

«Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации», — пишет Власов Силуанову.

Недавно депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить от транспортного налога владельцев машин, которые простаивают более шести месяцев. Автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что если данная инициатива будет принята, то это освободит от выплат почти половину российских автовладельцев. Соответственно, бремя ответственности за них придется переложить на другую половину.