Баста рассказал, как в 16 лет «загремел» в милицейский участок

Москва, 7 августа. Рэпер Баста заявил, что был трудным подростком, а также рассказал, как оказался в милицейском участке в 16 лет. Музыкант поделился откровениями в YouTube-шоу «Я тебя знаю».

Рэпер рассказал, как в юные годы «загремел» в милицейский участок под Ростовом-на-Дону.

«Мой друг предложил, чтобы мы пошли в соседнюю школу и начали там бегать, орать, злить охранника. Я пошел, потому что это было весело. <…> Я бегал по коридорам, кричал, творил беспредел. Вся школа стояла из-за нас на ушах», — рассказывал Баста, не скрывая смеха.

В итоге его забрали в участок. Там его хотели посадить в настоящую камеру в профилактических целях.

«Неизвестно, чем был все закончилось, если бы не мой брат Михаил, который старше на год. <…> Он попросил милиционеров отпустить меня, а потом сказал мне сквозь зубы: «Как же ты нас всех достал, когда ты успокоишься?!» — вспоминает 40-летний хип-хоп исполнитель.

Старший брат забрал будущего рэпера домой, а участковый дал подростку наставления.

«Соберись, иначе плохо закончишь — в тюрьму сядешь или убьют. Поступи в училище, профессию найди хорошую. Женишься, детей родишь», — сказал сотрудник милиции.

Ранее журнал Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса за последний год. Рэпер Баста вошел в топ-5 списка — его доходы оказались на одном уровне с Филиппом Киркоровым — 6,6 млн долларов. В топ-3 рейтинга вошли солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров (8,8 млн долларов), Егор Крид (6,9 млн долларов) и Дима Билан (6,8 млн долларов).