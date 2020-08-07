Рогозин напомнил Маску о лидерстве России в космической сфере

Москва, 7 августа. Гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин призвал не преувеличивать роль первого успешного тестового пилотируемого полета космического корабля Crew Dragon от SpaceX и напомнил главе компании Илону Маску о лидерстве России в космической сфере.

«То, что появился Crew Dragon, и то, что он прошел испытания, если отбросить всю пропагандистскую американскую шелуху, что они лидеры в мире… С чего они вообще лидеры в мире? Десять лет их на горизонте не было, а теперь летают, как мы летали. Пусть они теперь полетают так же быстро, как мы летаем. Я не думаю, что Crew Dragon способен за три часа до МКС долететь», — отметил Рогозин.

Глава Роскосмоса заявил, что разработанный SpaceX Crew Dragon и разрабатываемый Boeing космический корабль Starliner являются всего лишь более просторными и комфортными аналогами российского «Союза МС».

«Это шаг вперед, но надо ли нам создавать такой корабль? Нет, конечно. Нам такой корабль не нужен», — цитирует Рогозина РИА Новости.

В конце мая компания SpaceX и NASA выполнили запуск космического корабля Crew Dragon ракетой-носителем Falcon 9. Аппарат доставил на Международную космическую станцию астронавтов Дагласа Херли и Боба Бенкена, которые, по прошествии двух месяцев, вернулись на Землю.

Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды 2 августа, сообщает RT. Полет стал для США первой с 2011 года космической миссией на собственном корабле.