Названа неожиданная опасность бани для глаз

Москва, 7 августа. Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире телеканала «Россия-1» предупредил, что посещение бани может быть опасным для здоровья глаз.

«Многие люди иногда могут иметь такие проблемы, как нарушение сосудистого тонуса или нарушение вегетатики, вплоть до гипертонического криза», — говорит врач.

Дементьев отметил, что высокая температура способна вызвать у человека с патологиями спазм сосуда головного мозга, а также нарушить кровообращения сосудов сетчатки. Также он предупредил, что поход в баню может грозить приступом глаукомы, приводящей к практически мгновенной потере зрения.

«Людям, у которых есть глаукома, анатомическое сужение параметров внутриглазных, лучше в баню не ходить или ходить очень аккуратно», — говорит офтальмолог.

По словам специалиста, посещение бани может привести к отеку роговицы, катаракте и атрофии зрительного нерва.

Ранее офтальмолог Вячеслав Куренков отмечал, что неправильно подобранные солнцезащитные очки могут повредить структуру глаза и даже привести к тяжелым заболеваниям. Некачественные очки могут стать причиной возникновения катаракты и макулодистрофии, а также повреждения макулярной зоны.