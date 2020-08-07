Трамп подписал указ о борьбе с TikTok

Вашингтон, 7 августа. Президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok» и аналогичный документ о борьбе с угрозой разработанного в КНР мобильного приложения WeChat. Об этом сообщил Белый дом.

Указы отводят 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с владельцами приложений — компаниями ByteDance и Tencent. В указе «О борьбе с угрозой TikTok» говорится, что распространение разработанных и принадлежащих компаниям в КНР мобильных приложений в США «продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

В документе утверждается, что «TikTok автоматически забирает большое количество информации от пользователей», в том числе историю поиска и данные о местоположении. В Белом доме считают, что эта ситуация может привести к тому, что доступ к персональным данным американских граждан получит Компартия Китая.

«Потенциально это позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, создавать досье из персональной информации для шантажа и проводить промышленный шпионаж», — цитирует документ РИА Новости.

Также Трамп обвинил приложение в цензуре, направленной против контента, который противоречит позиции компартии КНР. По словам президента, США должны предпринять агрессивные действия в отношении владельцев TikTok, чтобы защитить свою национальную безопасность. Трамп призвал предпринять усилия в ответ на «угрозу одного конкретного приложения».

Кроме того, лидер США подписал указ о запрете любых транзакций с китайской компанией Tencent, которая владеет мессенджером WeChat, сообщает RT.