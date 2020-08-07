Названа опасность просроченного чая

Москва, 7 августа. Агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов в интервью радио Sputnik рассказал, что происходит с чаем, когда он слишком долго хранится.

Как отмечает специалист, некоторые чаи со временем улучшает свой вкус, а другие — теряют полезные свойства.

«Чай пуэр имеет определенную выдержку, в зависимости от этой выдержки меняются свойства, качество чая, вкус и, конечно, цена. Если говорить о том, что массово употребляется, то срок хранения рассыпного чая – не больше года, если он хранится в надлежащих условиях», — говорит Викулов.

Агроном говорит, что чай — достаточно уязвимый продукт и особо восприимчив к запахам и влажности.

«При хранении чая дома желательно обеспечить герметичность. Тара должна быть керамической, стеклянной, в худшем случае металлической. Непродолжительное время, несколько недель, можно хранить в картонной таре», — объясняет эксперт.

Владимир Викулов также рассказал, что происходит с чаем после истечения срока годности.

«Происходит окислительный процесс, разрушаются витамины, улетучиваются эфирные масла, аромат. Чай становится низкокачественным. Получается, после года хранения остается некий чайный напиток, но пользы от него совсем немного», — отметил специалист.

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