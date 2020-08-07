Адвокат Добровинский прокомментировал «раздвоение личности» Ефремова

Москва, 7 августа. Адвокат потерпевшей стороны в резонансном деле Михаила Ефремова Александр Добровинский оценил реакцию актера на видеозаписи, сделанные сразу после ДТП с его участием.

Напомним, обвиняемый в смертельном ДТП Ефремов после просмотра видео намекнул на раздвоение личности, сравнив себя с мистером Хайдом. На представленных кадрах прозвучало признание пьяного артиста в причастности к аварии, которую он сейчас не признает.

«На мой вопрос он сказал, что себя как-то не узнает, и он на самом деле мистер Хайд, раздвоение личности из истории Стивенсона. Можно говорить все что угодно. Но в свое время было проведено исследование, и это находится в материалах дела, что господин Ефремов находится в здравом уме», — подчеркнул Добровинский.

Адвокат отмечает, что доказать наличие «раздвоения личности» Ефремову будет крайне сложно.

Ранее Добровинский заявлял, что отказ Ефремова узнать себя на видеозаписях с места смертельного ДТП никак не повлияет на установления истины по делу. Как отмечает адвокат, если артист отказывается узнать себя, за него это сделают другие.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Жертвой аварии стал водитель мини-грузовика Сергей Захаров. Экспертиза показала, что актер был пьян и под воздействием наркотиков в момент ДТП. Ефремову теперь грозит до 12 лет тюрьмы. Актер не признал вину, заявив, что не помнит событий того вечера.