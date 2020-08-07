Назван простой способ ускорить работу смартфона

Москва, 7 августа. Директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев назвал простой способ ускорить работу смартфона, для этого следует отказаться от некоторых приложений.

В первую очередь удалить необходимо все рекламные приложения, а также приложения, которые давно не используются. Они замедляют работу смартфона, так как занимают оперативную память.

Также следует отключить в настройках функцию автозагрузки обновлений. Они перегружают трафик и «съедают» большой объем ресурсов смартфона.

«Есть простое правило: если приложение работает без сбоев, и в обновлении вы видите несущественные изменения, не загружайте его. Бывает и так, что именно после загрузки обновлений приложение начинает «глючить», тормозя работу всего смартфона», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Ранее эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко заявил, что зарядка аккумулятора гаджета до 100% и полная разрядка до 0% сокращает срок его службы. По его словам, если смартфон, планшет или ноутбук каждый раз разряжаются со 100% до 0%, то ощутимая потеря емкости аккумулятора произойдет уже спустя 300–500 циклов.

«Наилучший реалистичный сценарий» использования устройства — это работа в диапазоне от 80% до 40%, считает специалист. Общая емкость аккумулятора в таком режиме будет оставаться неизменной намного дольше.

Гриценко советует не нагружать девайсы сложными задачами, например, играми, когда он заряжается и рекомендует следовать трем правилам, которые позволят продлить «жизнь» аккумулятора: не заряжать его при слишком высокой температуре, не заряжать при слишком низкой температуре и не разряжать ниже 20%.