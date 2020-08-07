Диетолог поставила точку в споре любителей арбузов и дынь

Москва, 7 августа. Традиционный спор между любителями арбузов и дынь не имеет смысла, так как эти продукты должны выступать в разных категориях. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог и профессор ФМБА России Маргарита Королева.

По ее словам, с точки зрения диетологии и правильного питания арбуз можно использовать в качестве летнего перекуса, а дыню — нет.

«Вес арбуза на перекусе должен быть не более 300 граммов. Он может встроиться в обычный рацион, и человек может наслаждаться всей гаммой полезных продуктов, которые есть в его составе», — говорит Королева.

Специалист подчеркнула, что дыня не должна использоваться в качестве перекуса или десерта, так как ее употребление вместе с другими продуктами способствует набору веса. Маргарита Королева говорит, что дыню необходимо употреблять как самостоятельный продукт.

«Никто не умаляет пищевую ценность дыни, но у нее гликемический индекс выше, чем у арбуза, и ответная реакция организма в том, что человек набирает вес, если есть дыню и вместе с другими продуктами», — резюмировала диетолог.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предупредили, что дыню не стоит есть людям, страдающим сахарным диабетом и язвенной болезнью. Также дыня противопоказана беременным и кормящим матерям. Как отмечают эксперты, дыня не сочетается с холодной водой, кефиром, молоком и алкоголем.