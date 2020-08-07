Бритни Спирс смутила подписчиков странным танцем

Москва, 7 августа. Американская певица Бритни Спирс разместила в Instagram видео в откровенном наряде и напугала подписчиков своим странным танцем.

На видеозаписи запечатлено, как певица танцует в оголяющим ее живот спортивном бюстгальтере и в коротких зеленых шортах.

«Включаю свою сальсу… Давненько не виделись, ребята», — подписала свой ролик Бритни Спирс.

Однако ролик не нашел ожидаемого отклика у ее подписчиков. Поклонники звезды были озадачены ее танцем и внешним видом.

«Буквально делает одни и те же глупые движения каждый раз», — отметила danielle.palmer115. «Ее глаза такие пустые. Это страшно», — комментирует missd207. «Она точно под чем-то. Это точно не тот человек, которым я восхищалась в свое время», — комментирует jenn_d_ruiter. «Она очаровательна, но я думаю, что она забыла снять ценник на своем спортивном лифчике», — пишет ashleyjenkins871.

При этом видеоролик певицы набрал 1,7 млн просмотров.

Недавно Бритни Спирс опубликовала в социальных сетях снимки, на которых ее тело покрыто рисунками. На первом кадре певица позирует в бикини и показывает нанесенный хной орнамент на ее коже. На второй фотографии она в кроп-топе с пышными рукавами и брюках на бедрах. Также она написала, что заслуживает больше внимания.