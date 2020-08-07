Бузову заподозрили в связи с тайным мировым правительством

Санкт-Петербург, 7 августа. Участники петербургской рок-группы «Аффинаж» заявили, что исполнять песни аналогичные хиту Ольги Бузовой «Мало половин» ниже их достоинства. Мнением артисты поделились в YouTube-шоу «Говорящие головы».

Группа была создана в Санкт-Петербурге восемь лет назад и запомнилась поклонникам смешением таких стилей, как фолк, джаз и рок. Музыкантам до сих пор не удавалось занимать верхние строчки российских чартов, и они сетуют, что кумирами миллионов сейчас становятся бездарности.

«Мы бы тоже могли написать песню «Мало половин» и собирать «Олимпийский», но мы уважаем себя и своих слушателей. Если мы что-то сделаем не так, то нам другую работу никто не даст. А чтобы о нас говорили: «Это же та группа, которая пела «Мало половин», нет уж, спасибо», — заявлял гитарист группы Сергей Шиляев.

Другой участник коллектива Эм Калинин заподозрил Бузову в связи с тайным мировым правительством.

«Все ведь слышали о теории заговора. Ольга Бузова — глобальный предиктор. Мне просто кажется, что она часть большого плана», — заявил музыкант.

Участники группы также критически отозвались о выступающей под псевдонимом Монеточка Елизавете Гырдымовой. Музыканты считают, что она не уникальна. В качестве запомнившихся подобным исполнением артистов Калинин привел певца Паулемнуса и группу «Сатана печет блины».

Ранее эстрадный исполнитель Юрий Лоза прокомментировал покупку новой квартиры за 120 миллионов рублей Ольгой Бузовой. Музыкант заявил, что зрелые личности обретают популярность благодаря таланту и трудолюбию, тогда как другие пытаются обратить на себя внимание предметами роскоши.