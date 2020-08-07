Елена Летучая в черном бикини исполнила зажигательный танец на яхте

Сочи, 7 августа. Телеведущая Елена Летучая опубликовала у себя в Instagram видеозапись с празднования дня рождения ее подруги в Сочи. Звезда «Ревизорро» показала, как танцует на яхте в черном бикини.

«Когда у подруги день рождения. Виточка этот танец только для тебя. Музыка заказана», — пишет телеведущая в Instagram.

Подписчики Летучей отметили ее танцевальные навыки и прекрасную фигуру.

«Елена самая красивая, и фигура — глаз не отвести», — пишет cjbakz. «Приятно смотреть на естественное веселье! И на настоящих классных девушек, без губ надувных», — отмечает iramitina222. «Елена, ну вы красотка!» — написала f_fleur_de_lis_. «Поздравляю! Весело танцуете. Отличная песня», — комментирует _vikasky_.

Ранее Елена Летучая раскрыла секрет своей фигуры.

«Я держу себя в форме постоянно. А в период съемок я и вовсе худею «на стрессе» и начинаю выглядеть лучше. На самом деле нужен просто постоянный уход за собой. А в моем возрасте еще очень важен и сон», — отмечала 41-летняя телеведущая.

Недавно Елена Летучая оказалась в центре скандала — телеведущую обвинили в плагиате дизайнерских платьев, которые были представлены в ее собственном бутике. Бывшая подруга артистки, дизайнер Ольга Якубович разместила пост в Instagram, в котором сообщила, что Летучая копирует ее идеи при создании моделей платьев.