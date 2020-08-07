Лукашенко рассказал о возможности размещения ракет НАТО на Украине

Киев, 7 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что НАТО имеет возможность разместить на Украине ракеты средней дальности. Мнением глава республики поделился в интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Лукашенко заявил, что к интеграции Украины в Североатлантический альянс якобы подтолкнула российская агрессия, которую белорусский президент назвал «подарком американцам».

Он напомнил о своей встрече с госсекретарем США Майком Помпео. Президент Белоруссии якобы спросил у собеседника, не подарил ли он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным ему Украину.

«Имею в виду, что вам ракеты средней дальности не надо в Германии, Польше и Румынии размещать сейчас. Вы ведь можете договориться сейчас с Украиной – агрессор же напал. И нам будет очень жарко, и России тоже будет очень жарко», — уточнил Лукашенко.

По словам белорусского президента, Западу подарили «то, что им не принадлежит и не должно было принадлежать».

«Мы им дали цветущую, прекрасную, добрую нашу Украину, откуда сегодня можем получить в любой момент залп ракеты. В любой», — рассказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее не было ни власти, ни желания защищать свою часть. По его мнению, в стране относились к территории и к Крыму «безалаберно, бестолково». По словам белорусского президента, «он бы воевал за Крым». Он подчеркнул, что полуостров могли сдать лишь власти Украины, а остальное — «детали».

Крым вернулся в состав России после референдума в марте 2014 года. За воссоединение с РФ проголосовало подавляющее количество жителей полуострова. Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве подчеркивают, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».