Асмус рассказала историю, за которую ей стыдно последние 20 лет

Москва, 7 августа. Актриса Кристина Асмус поделилась в своем Instagram историей, за которую ей стыдно с самого детства.

«Когда мне было 12 лет, я ездила в лагерь. И там был конкурс на лучший рисунок. Нарисовать нужно было себя. Я не умела и не умею рисовать от слова «совсем». Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня. И я согласилась», — пишет Асмус.

Актриса отмечает, что рисунок девочки вышел «реально крутым».

«Я победила в этом конкурсе. Но так и не призналась, что авторство не мое... Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор...» — признается актриса.

Ранее Кристина Асмус раскрыла подробности о новом фильме «Китобой», в котором она сыграла роль девушки из секс-чата. По словам актрисы, картина вошла в программу Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет с 2 по 12 сентября. Работа над проектом шла более семи лет.

Недавно Асмус сообщила в Instagram о визите в офис Comedy Club, где работает ее супруг Гарик Харламов, с которым они находятся на стадии развода. Актриса подчеркнула, что там у нее состоялась примерка для нового проекта. Примечательно, что Харламов в этот день также находился в офисе.

Напомним, в июне стало известно о разводе Харламова и Асмус. Пара прожила в браке семь лет, у них есть дочь Анастасия.