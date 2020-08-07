В РАН объяснили, почему США не дожмут Германию по «Северному потоку – 2»

Москва, 7 августа. Директор ИМЭМО им. Примакова, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на давление США, потому что Германия осознает экономическую выгоду проекта.

«Немцы умеют считать деньги, здесь есть прагматизм, можно, конечно, пытаться использовать все средства. Немецкий бизнес очень хорошо понимает свои потери в случае отказа от этого весьма выгодного для немецкой промышленности и немецкого потребителя проекта», — говорит Войтоловский.

Он отметил, что немецкие предприниматели уже понесли серьезные потери из-за экстерриториальных санкций США.

«Компании пострадали не раз, обида растет и транслируется на политический уровень. Я думаю, что на политическом уровне будет проявлена некая твердость», — заявил эксперт.

По его мнению, Вашингтон не сможет «дожать» немцев, чтобы те отказались от строительства газопровода из России. Войтоловский говорит, что американцы всеми силами тормозят строительство «Северного потока — 2», потому что нуждаются в наращивании поставок своего сжиженного природного газа в Европу на фоне потерь на азиатском рынке.

Ранее сообщалось, что сенаторы США угрожают немецкому порту «финансовым уничтожением» из-за поддержки проекта газопровода «Северный поток — 2». Письмо с угрозами получили представители оператора порта Мукран на острове Рюген компании Fährhafen Sassnitz GmbH. Авторами послания стали американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон.