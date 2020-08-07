Украина может повторить судьбу Грузии в случае выхода из Минских соглашений

Киев, 7 августа. Если Украина примет решение о выходе из Минских соглашений, она не будет уже связана ничем, кроме опасения быть разбитой на поле боя. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Если Украина все-таки сама выйдет из Минских соглашений, как когда-то она вышла из большого договора о дружбе с Российской Федерацией, она тоже не будет уже связана ничем, кроме опасения быть разбитой на поле боя. Такие опасения вполне реальны, потому что все помнят не только Иловайский, Дебальцевский и другие котлы, но и судьбу Грузии в 2008 году, а это вполне реальный вариант развития событий для нынешней Украины», — заявил политик в интервью порталу «Украина.ру».

Весной 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В начале июля 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен менять законодательство в соответствии с Минскими соглашениями. По его словам, Украина будет принимать те законы, которые считает нужными. В свою очередь в МИД РФ заявили, что подобные заявления свидетельствуют о нежелании Киева выполнять Минские соглашения».