Иосиф Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей в месяц

Москва, 7 августа. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что тратит не менее полутора-двух миллионов рублей в месяц и усомнился в возможности эстрадных звезд прожить на 50 тысяч рублей в месяц .

Пригожин прокомментировал заявление некоторых коллег по шоу-бизнесу, в том числе Никиты Джигурды и Ляйсан Утяшевой, о готовности прожить месяц на 50 тысяч рублей.

«Учитывая, что я занимаюсь продюсерской деятельностью, мне нужен не один миллион. Потому что я инвестирую деньги в творчество, в артистов, в музыку, в клипы. Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят», — усомнился в словах звезд Пригожин.

По словам продюсера, со значительно меньшими доходами о швейцарском образовании для детей и достойных клипах для его супруги, певицы Валерии, можно было и не мечтать.

Пригожин подчеркнул, что работает с 12 лет и не может позволить себе «оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей».

«Не согласен, что на эти деньги можно прожить. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей, невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!» — сообщил продюсер.

Пригожин напомнил, что воспитывает шестерых детей, а также вынужден содержать близких родственников. Продюсер подчеркнул, что ему не хватило бы 50 тысяч рублей.

«Мне меньше полутора— двух миллионов просто невозможно. Я физически просто не могу», — цитирует Пригожина «Пятый канал».

Ранее бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что еще недавно жаловавшийся на безденежье Пригожин, в период пандемии тайком увез родных в Швейцарию. По его словам, из-за закрытых границ и отсутствия авиасообщения Пригожину пришлось воспользоваться частным бортом. Билеты и само проживание стоят баснословных денег, заметил Солнцев.