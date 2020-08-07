Сенатор назвал преграды для получения «детских» социальных выплат

Москва, 7 августа. Задержки с обещанными выплатами для поддержки семей могут возникать в некоторых регионах из-за не до конца отлаженного механизма работы электронных баз. Об этом в беседе с «Народными новостями» заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Напомним, правительство РФ выделило дополнительные 18,4 млрд рублей для поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. Данное решение кабмина обусловлено тем, что некоторые родители жаловались на невозможность получить обещанные выплаты.

«Проблемы возникают только там, где не отлажена работа с электронными базами. Там, где еще не успели привести эти базы в порядок», — подчеркивает Рязанский в беседе с «Народными новостями».

Он заверил, что детские выплаты будут продолжаться. Их получат абсолютно все, кому они положены.

«Выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей будут продолжаться. Их получат семьи, которые еще не успели этого сделать. Например, в отдаленных населенных пунктах, в горах на Кавказе», — говорит сенатор.

По его словам, уже 26 млн детей получили данные выплаты.

Ранее отмечалось, что размер очередных выплат на детей, которые будут выплачиваться с 17 августа, составит половину от детского прожиточного минимума. Например, в Москве величина прожиточного минимума для детей составляет 15,2 тыс. рублей, то есть москвичи с детьми получат по 7,6 тыс. рублей. На Камчатке детский прожиточный минимум составляет 22,1 тыс. рубль, поэтому размер пособия на ребенка там будет выше — чуть более 11 тыс. рублей.