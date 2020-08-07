В Генштабе РФ назвали условие для нанесения ядерного удара

Москва, 7 августа. Россия в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания обозначила «красные линии», за нарушение которых предполагается нанесение сокрушительного удара по противнику. Об этом заявил начальник управления главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин.

В начале июня президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, которые регламентируют условия, при которых Москва может нанести ответный ядерный удар.

«В Основах Россия обозначила «красные линии», переступать которые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным», — цитирует Стерлина «Красная звезда».

Генерал-майор уточнил, что в таком случае военно-политическое руководство России в зависимости от обстановки будет определять конкретный ответ.

Ранее в Кремле подчеркивали, что новая стратегия ядерного сдерживания РФ содержит четкую формулировку, когда Россия может применять оружие. При этом Москва никогда не станет инициатором использования подобного вооружения.

В документе определены главные военные угрозы для России, передавали «Известия». В частности, к ним были отнесены наращивание противником сил у российских границ, неконтролируемое распространение ядерного оружия, а также размещение средств ПРО в космосе.