Таиланд может открыться для российских туристов в ближайший месяц

Москва, 7 августа. В ближайший месяц для туристов из России может открыться Таиланд, также постепенно доступными станут страны Карибского бассейна и островные государства. Об этом заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«Постепенно могут открыться страны Карибского бассейна, островные государства, в том числе Мальдивы и Сейшелы, а также в ближайший месяц — Таиланд. Они сильно зависят от туризма и будут пытаться создать все условия для путешественников — не только из России, но и со всего мира», — цитирует Волкова газета «Известия».

В посольстве РФ в королевстве сообщили, что обсуждение возобновления регулярного авиасообщения ведется по линии авиационных властей двух стран. По словам атташе по культуре, прессе и работе с соотечественниками посольства России в Таиланде Владимира Кима, в ходе выработки решения рассмотрят многие факторы, в том числе принцип взаимности.

В пресс-службе вице-премьера Татьяны Голиковой отметили, что ситуация еженедельно мониторится, орган работает над расширением перечня стран, возобновить авиационное сообщение в которые можно на взаимной основе. Однако, для этого государствам следует соответствовать некоторым критериям. В том числе, суточный прирост новых случаев заболевания за 14 дней в них не должен превышать 1%.

Ранее в пресс-службе правительства Черногории сообщили, что российские туристы смогут въезжать на территорию республики без ограничений и дополнительных условий с 7 августа.