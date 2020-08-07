В Киеве призвали уничтожить Украину и построить на ее месте новую страну

Киев, 7 августа. Поскольку Украина нежизнеспособна и обречена на развал, это государство необходимо уничтожить и построить новое. Об этом заявил украинский политолог, замглавы Стратегической группы «София» Виктор Щербина.

Эксперт отмечает, что если Украина не сможет объединиться на уровне социальных интересов, то множество «локальных миров» внутри государства будут искать инструменты для своего укрепления и взаимного отторжения.

«Идеалы архаического доиндустриального типа, которые популярны в определенных политических кругах, в общем, ведут к тому, что страна будет дальше раскалываться, потому что насилием удержать людей невозможно, удерживать нужно совместными интересами», — комментирует Щербина.

Он подчеркивает, что текущая модель Украины нежизнеспособна и ее необходимо построить заново.

«Если же раскалываться на отдельные колхозы, группы и поселки городского типа, то такая страна будет не конкурентной и не жизнеспособной в современном мире. Собственно говоря, с моей точки зрения, это специфика того социального состояния, в котором мы сейчас находимся», — резюмировал Виктор Щербина.

Ранее украинский политолог Михаил Чаплыга рассказал о трех волнах, которые «смоют» Украину. Первая волна была связана с протестными акциями, связанными с гибелью малого бизнеса в стране. Вторая и третья волны, по словам эксперта, будут иметь отношение к местным выборам. По его мнению, «цунами» нахлынет на страну в начале или середине октября.