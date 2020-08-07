В Сети отчитали Виторгана за внешний вид дочерей

Москва, 7 августа. Эммануил Виторган опубликовал фотографию жены и дочек с отдыха. Хейтеры не упустили случай отметиться в комментариях, и заявили, что девочки слишком толстые.

Сейчас Виторган занят в съемках сериала в Киеве. Его жена Ирина Млодик вместе с дочерьми Кларой и Этель приехали к папе и пока отдыхают на природе. Актер опубликовал в Instagram снимок, на котором его дети запечатлены вместе с мамой на шезлонге.

Милое фото вызвало восторги у поклонников актера. Однако отметились и хейтеры, которые посчитали, что у девочек уже есть проблемы с лишним весом.

«Вас не смущает, что у девочки ожирение уже? Зачем так раскармливать?» — интересуется в комментариях пользователь под ником anastasiya_sokolova2020.

«Отвратительно! Все жирные», — добавила iri.523.

«Вот это свинья? Где ваши глаза, губите ребенка», — забыв о воспитании, пишет ace_ace_lady.

Другим не понравилось, что девочки на фотографиях запечатлены только в купальниках.

«Крайне неудачное фото. И вообще я никогда не понимала родителей, снимающих своих детей нагишом», — пишет lat_lina.

Виторгану не пришлось оправдываться, на защиту его дочерей встали его поклонники.

«И все вам не так! Когда увидите в чужом глазу соринку, не забудьте из своих бревен сколотить плот и уплыть … вместе со своими моралями! Ведь детки такие славные, сладкие малышки, а мама просто супер! А вы, злопыхатели, воспитайте сначала своих идеальных!» — возмутилась ludmilakuzmenko809.