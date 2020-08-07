В Крыму оценили слова Лукашенко о «готовности» воевать за полуостров

Симферополь, 7 августа. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал абсурдом слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего, что на месте Украины он бы воевал за Крым в 2014 году.

Ранее Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что воевал бы за Крым, будь он на месте киевских властей в марте 2014 года, когда полуостров воссоединился с Россией.

По словам Гемпеля, жители Крыма ждали от Лукашенко признания российского статуса полуострова, но услышали далекую от дружественной риторику.

«Подобные заявления абсурдны, так как, по сути, в них предлагается воевать за территорию против народа и его мирного и цивилизованного выбора», — заявил Гемпель.

Крымский политик говорит, что белорусскому президенту стоило бы посетить полуостров, прежде чем допускать такие опрометчивые высказывания.

«Приезжайте, и вы поймете, что воссоединение Крыма с Россией — это закономерный и легитимный процесс возвращения крымского народа на свою историческую родину, а не какая-то аннексия, как любят твердить украинские и западные политики, прикрывая ширмой свои корыстные интересы», — резюмировал Гемпель.

Также в интервью Гордону Александр Лукашенко заявил, что в случае государственного переворота никогда не сбежит из Белоруссии, даже если ему будет грозить смертельная опасность. По его мнению, такой сценарий развития событий станет «убийственным для подавляющего большинства белорусов».