Фанатка Ефремова рассказала о потасовке на заседании суда

Москва, 7 августа. Поклонница Михаила Ефремова опровергла слухи о драке во время заседания по делу актера о смертельном ДТП. В беседе с Пятым каналом женщина сообщила, что потасовка в Пресненском суде Москвы — банальная случайность, а СМИ якобы «все переврали».

«Никто ни на кого не набросился. Это корреспондентка из «Комсомольской правды» толкнула женщину. Толкнула так сильно, что она упала. Другие споткнулись, зацепились за пол. Упали на нее. Получилась куча-мала. Никакой драки не было», — комментирует ситуацию женщина.

По словам очевидцев, инцидент произошел после замечания журналистки в адрес поклонниц актера. Корреспондент попросила их быть тише и не перекрикивать участников процесса. После этого и завязалась потасовка.

В конфликт пришлось вмешаться судебным приставам, которые вывели шумных женщин из зала суда. Инициаторам перепалки теперь запрещено находиться на слушании.

Ранее Ефремов во время заседания суда заявил, что с трудом узнает себя на видеозаписях с места смертельной автокатастрофы в Москве. 6 августа состоялось очередное заседание Пресненского суда Москвы по делу Ефремова. Во время заседания были просмотрены записи с момента аварии. После просмотра, обвиняемый в ДТП актер сравнил себя с мистером Хайдом.