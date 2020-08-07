Джиган и Самойлова сняли в Турции виллу за полмиллиона рублей в сутки

Москва, 7 августа. Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова отправились на отдых в Турцию, как только открылись границы. Семья живет в элитном отеле.

Джиган и Самойлова вынуждены были из-за пандемии коронавируса изменить своим привычкам, отдыхать по несколько раз в год на дорогих курортах. Поэтому как только были открыты границы, пара отправилась на отдых.

«Мы в отпуске практически всей большой семьей: с бабушкой, дедушкой, братьями, племянницей и своим табуном детей. Первый отпуск Давидика и долгожданный отдых для мелкой троицы. А то они уже весь «мир» объехали на карантине — из комнаты в комнату. Надеюсь, нас пустят обратно», — цитирует «Стархит» Оксану.

Семья живет в престижном отеле в Белеке — Regnum Carya. Номерам Джиган и Оксана предпочли огромную виллу, в которой они расположились всей своей большой семьей. Аренда обходится семье 450 тыс. рублей в сутки.

По данным издания, площадь виллы с пять спальнями составляет 600 квадратных метров, здесь есть большой балкон, бассейн с видом на море, сауна и терраса.

Самойлова ранее жаловалась, что в самоизоляции очень скучает по морю. Поэтому сейчас семья большую часть времени проводит на побережье.

Отметим, только в начале августа рэпер и его супруга впервые вышли в свет вместе после скандала с разводом и примирением. Исполнитель и его жена появились на публичном мероприятии вместе с другими звездами. Подруга пары отмечала день рождения, на праздник собралась большая компания из знаменитостей. Самойлова выложила видео с мероприятия. На кадрах Джиган поет в караоке вместе с музыкантом Егором Кридом свои старые песни. Также на празднике появились рэпер Баста, ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова и другие звезды.