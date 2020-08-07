Асмус приехала в офис к Харламову позировать в леопардовом костюме

Москва, 7 августа. Актриса Кристина Асмус сообщила в Instagram о визите в офис Comedy Club, где работает ее супруг Гарик Харламов, с которым они находятся на стадии развода.

«Приехала на работу к пока еще мужу. Но по своим делам», — сказала Асмус в Instagram-stories.

Актриса подчеркнула, что в офисе Comedy Club у нее состоялась примерка для нового проекта. Спустя некоторое время Асмус опубликовала фото в леопардовом сценическом костюме.

В тот день Харламов был на работе и тоже разместил снимок из офиса Comedy Club. Он сообщил, что ведется работа над новым сезоном шоу.

О намерении развестись Харламов и Асмус сообщили в конце июня, при этом пара опровергла связь их расставания с откровенной сценой в фильме «Текст», в котором снялась актриса. Асмус отметила, что решение о разрыве было принято еще задолго до публичного заявления.

Недавно российская актриса и телеведущая Яна Кошкина отреагировала на слухи о своем романе с юмористом Гариком Харламовым. Домыслы поклонников повеселила актрису. Она решила подогреть интерес общественности, не подтверждая и не опровергая слухи.

Кристине Асмус же приписывают интрижку с актером Алексеем Чадовым. Она отметила, что вопрос про роман с Чадовым один из самых популярных среди ее подписчиков в Instagram.