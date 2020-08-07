Известная американская актриса покончила с собой в 23 года

Лос-Анджелес, 7 августа. Американская актриса Дейзи Коулмэн покончила с собой в возрасте 23 лет. Об этом сообщила мать девушки Мелинда.

По ее словам, она ушла из жизни накануне вечером. Мелинда рассказала, что дочь перестала выходить на связь.

«Она была моим лучшим другом и замечательной дочерью. Я думаю, ей нужно было создать впечатление, что я могу жить без нее. Я не могу. Хотел бы я отнять у нее боль! Она так и не оправилась от того, что сделали с ней эти мальчики, и это просто несправедливо. Моей девочки больше нет», — написала Мелинда на своей странице в Facebook.

Дейзи было 14 лет, когда она подверглась изнасилованию. После этого девочку начали травить в соцсетях, а в адрес ее семьи стали поступать угрозы. Затем мать Дейзи Коулмэн была уволена с работы, а их дом сгорел при неясных обстоятельствах. Трое подростков, надругавшиеся над школьницей и ее подругой, избежали наказания. Одним из них был Мэтью Барнетт, внук бывшего сенатора.

В 2016 году Netflix выпустил документальный фильм «Одри и Дейзи», посвященный преступлению. Коулмэн также сыграла сама себя в сериале «Демократия сейчас!».

Ранее известная телеведущая, блогер, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева решилась на откровенное интервью, в котором призналась, что пережила изнасилование в 14 лет, три внематочные беременности и стала бесплодной.