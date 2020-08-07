Минсельхоз объяснил подорожание яблок в России

Москва, 7 августа. Министерство сельского хозяйства РФ связывает подорожание яблок с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Согласно данным Росстата, в прошлом месяце яблоки в России подорожали на 7,4%.

«Сбор яблок в ЮФО и СКФО в этом году начался на две недели позже, чем в 2019 году, что сказалось на ценовой динамике», — говорится в сообщении.

Как отмечает Минсельхоз, активная фаза массовой уборки основных видов семечковых культур еще не началась и пока собрано менее 3% от общего объема. Также в министерстве сообщили о том, что из-за весенних заморозков в некоторых регионах ЮФО и СКФО не ожидается рекордного урожая плодов и он будет на среднем уровне последних пяти лет (около 1 млн тонн).

Ранее отмечалось, что этим летом в России подешевели фрукты и ягоды. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на опрошенных ритейлеров. Согласно данным пресс-службы «Ашана», стоимость дыни снизилась на 20%, арбуза, нектаринов и персиков — на 10%, а вишни — на 5%. Также наблюдается снижение цен на сливы, нектарины, абрикосы: от 2% до 37% в зависимости от наименования продукции. В «Утконос онлайн» отметили, что черешня, клубника, абрикосы, голубика и персики стали лидерами по продажам этим летом.