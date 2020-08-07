Российская стюардесса в образе Анджелины Джоли поразила соцсети

Москва, 7 августа. Российская стюардесса и блогер Алена взбудоражила своих подписчиков, обыграв образ голливудской актрисы Анджелины Джоли из фильма «Малефисента».

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram небольшой ролик, в котором она предстала в образе Малефисенты, точно скопировав грим Джоли из фильма: черные рога, крылья, яркая помада, острые скулы.

«Как вам? По-моему, вышло круто», — подписала стюардесса фотографию.

Подписчики пришли в восторг от косплея Алены, отметив невероятную схожесть ее с Джоли.

«Так залипательно, пересмотрела 500 тыщ раз», — пишет пользователь под ником alyona_____pak.

«Как по мне, ты, Алена, очень похожа на нее, на Джоли, в этом мейке! Бомба! Видео тоже бомба!!!» — добавила viktoria_golovkina.

Отметим, ранее сообщалось, что в течение всего одних суток видео, в котором показано, как Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты, посмотрели более 1,5 миллионов раз. Ролик был опубликован в официальном аккаунте студии Disney в социальной сети Instagram, и буквально произвел фурор среди киноманов.

На черно-белом видео сначала показали актрису без макияжа и с двумя тугими косичками. Затем гримеры затонировали ей кожу и приклеили скулы, после чего надели рога и накрасили губы красной помадой. В конце Джоли дополнила образ вставными клыками. На сегодняшний день ролик уже посмотрели более двух миллионов раз.