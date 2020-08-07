МИД ФРГ назвал вмешательством в суверенитет письмо США из-за СП-2

Берлин, 7 августа. Действия США в отношении немецких компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2», являются вопиющим вмешательством в национальный суверенитет. Об этом заявил госминистр в МИД Германии Нильс Аннен в беседе с изданием Handelsblatt.

Так чиновник из внешнеполитического ведомства ФРГ отреагировал на письмо американских сенаторов оператору немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства «Северного потока — 2».

«Тон и содержание недавно разосланных сенаторами писем с угрозами германским компаниям совершенно неуместны», — подчеркнул Аннен.

Он отметил, что европейская энергетическая политика «определяется исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне».

«Мы дали ясно понять нашим американским партнерам, что не допустим оказания давления на наши компании», — говорит представитель МИД Германии.

По его словам, Берлин намерен воспользоваться председательством в Евросоюзе для «укрепления европейского суверенитета» и развития блокирующего регламента, который сможет объявить недействительными на территории ЕС экстерриториальные санкции США.

Напомним, трое американских сенаторов направили письмо оператору немецкого порта Мукран с требованием прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Порт снабжает судна «Фортуна» и «Академик Черский», принимающие участие в завершении строительства газопровода. В партии «Альтернатива для Германии» действия Вашингтона назвали «экономической войной против суверенной энергетической политики», передает RT.