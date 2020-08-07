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Киселев: В отличие от США мы не стесняемся своего государства

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Киселев прокомментировал решение Twitter маркировать российские госмедиа

Москва, 7 августа. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, комментируя решение Twitter маркировать аккаунты российских государственных СМИ, заявил, что в России не стесняются своего государства.

Также Киселев обратил внимание, что в Европе также сильны позиции государственных медиа.

«В отличие от США мы не стесняемся своего государства. Государственные СМИ — европейская традиция. Они есть во Франции и Италии. Британская ВВС живет на налог, собираемый государством. Twitter хочет лишить своих читателей выбора?» — комментирует Киселев.

Напомним, администрация Twitter начала помечать российские новостные агентства специальной меткой «Государственное издание, Россия». В компании пояснили, что новые значки будут появляться у официальных правительственных лиц и ведомств, а также у государственных СМИ и их некоторых сотрудников.

В прошлом месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала американские интернет-платформы, в частности Twitter, перестать выступать в роли цензора на фоне блокировки российских аккаунтов. Тогда под цензуру соцсети попали более тысячи российских пользователей, а также проект «Актуальная политика» из-за якобы «политической пропаганды». 

Недавно Федеральное агентство новостей рассказало о провальной политике Twitter по борьбе с фейками о COVID-19.

Источник: РИА Новости
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