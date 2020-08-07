Лукашенко отказался бежать из Белоруссии в случае переворота

Минск, 7 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае переворота никогда не сбежит из страны, даже если ему будет грозить смертельная опасность.

В Белоруссии проходит предвыборная кампания, которая завершится голосованием 9 августа. В Минске и нескольких других городах прошли несанкционированные акции протеста.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко не исключил любого развития событий, включая то, при котором его «могут и застрелить».

«Всякое может быть, особенно сейчас, все же сосредоточено на Лукашенко. Главное зло здесь, вы же понимаете, в Беларуси для них [оппозиции] — это Лукашенко. Поэтому всякое может быть. Я не допускаю даже этого, но, если в этом моя судьба, значит, быть посему. Но бежать — я никуда не побегу», — подчеркнул он.

Лукашенко также добавил, что его возможное бегство из страны будет «на радость» тем, кто уже сегодня готов «прихватить» Белоруссию. По его мнению, такой сценарий развития событий станет «убийственным для подавляющего большинства белорусов».

«Поэтому это исключено, что я куда-то побегу», — подчеркнул Лукашенко.

Отметим, ранее Лукашенко в интервью Гордону рассказал, что его российский коллега Владимир Путин никогда не давил не него, и назвал главу РФ старшим братом, который должен поддержать и подсказать. Как отмечал Лукашенко, они с Путиным «очень хорошие друзья, даже несмотря на перипетии», и могут сказать друг другу все, считают нужным, в том числе «по-мужски матюкнуться».