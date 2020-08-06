Билл Гейтс предрек глобальную катастрофу хуже коронавируса

Вашингтон, 6 августа. Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии COVID-19.

По словам Гейтса, изменения климата на планете приведут к глобальному кризису уже в ближайшие десятилетия.

«Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», — написал миллиардер в своем блоге.

Чтобы спастись от катастрофы, по словам Гейтса, нужно значительно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Сравнивая предстоящие события с пандемией коронавируса, он напомнил, что летальность от COVID-19 составила порядка 14 человек на 100 тыс. населения. При этом, по его словам, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на планете будет сравнима с этими цифрами, а к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше.

«Если вы хотите понять, какой ущерб нанесет изменение климата, посмотрите на COVID-19 и распределите боль на гораздо более длительный период времени. Гибель людей и экономические страдания, вызванные этой пандемией, равны тому, что будет происходить регулярно, если мы не ликвидируем мировые выбросы углерода», — подчеркивает Гейтс.

Основатель Microsoft призывает начинать противостоять изменению климата уже сейчас, подчеркнув, что у человечества больше нет времени.

«Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии», — резюмировал Гейтс.

Напомним, по мнению Гейтса, на преодоление последствий распространения нового вируса человечеству понадобится от одного года до двух лет. Он отмечал, что для того, чтобы преодолеть первый этап пандемии, нужно выстроить систему деятельности, которая исключит риск возврата к распространению вируса. По мнению миллиардера, люди надолго изменят свое поведение.

В конце июля Гейтс заявил, что большая часть анализов на коронавирус, которые берутся в США, становятся бесполезны из-за слишком долгого периода выдачи результатов. По его словам, ситуация, когда интервал между взятием анализа и получением результата в среднем превышает 48 часов, является «безумием». По его словам, «никто не должен платить даже 1 доллар за тест, результаты которого приходится дожидаться более трех или семи дней».