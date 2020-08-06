Российские ученые запатентовали препарат от коронавируса

Москва, 6 августа. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат «Лейтрагин», который способен предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса.

«Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину», — сообщается на сайте ФМБА.

Исследователи из Научного центра биомедицинских технологий ФМБА обнаружили, что препарат под исходным названием «Даларгин» благоприятно влияет на заживление и регенерацию тканей. Также вещества данного класса принимают активное участие в организации иммунного ответа. Помимо этого, вещества предотвращают или смягчают цитокиновый шторм (выброс провоспалительных веществ, приводящих к развитию тяжелых системных нарушений у пациента с коронавирусом).

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала «Известиям» о невозможности создания коллективного иммунитета к коронавирусу без вакцины. Баранова отметила, что у большинства людей вирус SARS-CoV-2 оставляет средний иммунитет, который через три месяца полностью проходит.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев 3 августа заявил, что регистрация в России первой вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней. По его словам, если эта процедура пройдет в ближайшее время, именно отечественная вакцина станет первой зарегистрированной, и Россия обгонит по срокам и США, и другие страны.