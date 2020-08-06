Комаровский назвал фактор, который повышает риск появления меланомы на 80%

Москва, 6 августа. Солнечные ожоги в детском возрасте напрямую связаны с риском развития рака кожи. Об этом на своем YouTube-канале рассказал доктор и телеведущий Евгений Комаровский.

Он отметил, что существует несколько типов солнечных лучей, способных повреждать кожные покровы. При этом более опасные UVA-лучи провоцируют разрушения на уровне ДНК и способствуют появлению злокачественных образований. UVB-лучи в свою очередь вызывают солнечные ожоги.

Комаровский подчеркнул, что оба вида лучей способны проникать сквозь материю, поэтому он советует носить одежду из плотных тканей. Специалист говорит, что причины наиболее опасного рака кожи — меланомы — возникают еще в детстве.

«Пять солнечных ожогов в детстве увеличивают риск развития меланомы на 80%», — завил доктор.

Специалист рекомендует наносить солнцезащитный крем за 10-15 минут до выхода на улицу и обновлять его каждые четыре часа.

Ранее хирург-онколог Константин Титов рассказал, для кого представляют опасность походы в солярий. Специалист подчеркивает, что загар противопоказан людям с очень светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками, а также рыжеволосым и натуральным блондинам.

Главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн отмечал, что для своевременного выявления рака кожи необходимо проявлять бдительность при появлении новых родинок, особенно в пожилом возрасте.