Добровинский оценил реакцию Ефремова на видео с места смертельного ДТП

Москва, 6 августа. Отказ заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова узнать себя на видеозаписях с места смертельного ДТП никак не повлияет на установления истины по делу, заявил представляющий интересы потерпевшей стороны адвокат Александр Добровинский.

«Процессуально это ни на что не повлияет. Истину по делу судья установит. Если он отказывается узнать себя, за него это сделают другие», — заявил адвокат ТАСС.

Добровинский анонсировал публикацию нового видео, которое, по его словам, однозначно подтвердит вину Ефремова. Во вторник адвокат собирается «заявить гражданский иск» к актеру.

В четверг состоялось очередное заседание Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП, которое спровоцировал актер. Во время заседания были просмотрены записи с момента аварии.

«С трудом узнаю себя. Комментировать это преждевременно. Мистер Хайд», — заявил он в ответ на вопрос Добровинского о том, узнал ли он себя.

Вопросы остальных участников заседания Ефремов назвал глупыми и отказался на них отвечать.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, сообщал RT. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.