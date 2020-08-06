США обошли Россию в рейтинге самых несчастных экономик мира

Вашингтон, 6 августа. США превзошли Россию в рейтинге несчастных экономик мира, который опубликовал Bloomberg. При составлении списка эксперты анализировали показатели инфляции и безработицы в разных государствах.

В общей сложности эксперты проанализировали ситуацию в 60 странах. США за год переместились в рейтинге с 50-го на 25 место, что свидетельствует о значительном ухудшении качества жизни в государстве.

«США оказались в худшем положении, чем Россия и Мексика, в глобальном рейтинге самых несчастных экономик 2020 года», — пишет Bloomberg.

На протяжении последних шести лет список несчастных экономик возглавляет Венесуэла. Среди аутсайдеров аналитики также выделили Аргентину, Южную Африку и Турцию.

Самыми счастливыми экономиками, по версии Bloomberg, обладают Таиланд и Сингапур. За минувший год значительного прогресса также достигли Люксембург (переместился с 30-го на 47-е место) и Китай (с 37-й на 44-ю позицию).

Ранее RT отмечало, что во II квартале 2020 года экономика США обвалилась почти на 33% в годовом выражении. Главной причиной падения ВВП эксперты называют последствия пандемии коронавируса. Введенные весной карантинные ограничения привели к снижению расходов населения, волне банкротств компаний и резкому скачку безработицы.