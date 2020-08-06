ЦПВС: Присутствие США в Заевфратье провоцирует нестабильность в регионе

Дамаск, 6 августа. Присутствие американских военных в сирийском Заевфратье является основным фактором общественно-политической нестабильности в регионе. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Незаконное присутствие американского военного контингента в сирийском Заевфратье служит главным фактором общественно-политической нестабильности, препятствует развитию диалога различных сторон сирийского конфликта и восстановлению мирной жизни», — подчеркнул глава ЦПВС.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в комментарии Федеральному агентству новостей отмечал, что жители Сирии возмущены действиями курдских боевиков и американцев в их стране.