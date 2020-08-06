Боевики пытаются атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Дамаск, 6 августа. Террористы в Сирии обстреливают позиции Сирийской арабской армии и пытаются атаковать авиабазу Хмеймим. Россия и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщает глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Боевики террористических организаций производят обстрелы позиций правительственных сил САР, предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с использованием БПЛА и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности», — информирует руководитель ЦПВС.

Щербицкий подчеркнул, что командование группировки ВС РФ в Сирии и ВС САР вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации возникшей угрозы.

Днем ранее сообщалось, что за последние сутки в Сирии произошло девять обстрелов населенных пунктов, расположенных в провинциях Идлиб и Алеппо.